عودة دولور وبن عيادة وكبال إلى "الخضر"

حدد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قائمة موسعة من 60 لاعبا، تحسبا للاستحقاقات القادمة وأولها المعسكر المقبل الذي يمتد من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وشهدت القائمة الموسعة عدة مفاجآت، من أبرزها حضور مهاجم مولودية الجزائر، أندي دولور، بعد طول غياب ورغم بدايته المتواضعة بألوان العميد، واكتفائه بهدف وحيد منذ بداية الموسم، إضافة إلى حارس ذات الفريق، توفيق موساوي، رغم مستواه المتذبذب، إضافة إلى مدافع شباب بلوزداد، حسين بن عيادة، رغم أن ابن وهران بدأ الموسم الحالي كبديل لزميله في الفريق، محمد عزي.

وفي انتظار الكشف عن القائمة النهائية ، سجلت القائمة الموسعة، أيضا، حضور حارس شباب بلوزداد، زغبة، وزميله شعيب كداد، كما سجلت تواجد هداف وقائد شباب قسنطينة، براهيم ديب.

وعلى صعيد المحترفين في أوروبا، سجلت القائمة الموسعة، لأول مرة، تواجد مهاجم أفسي كوبنهاغن، أمين شياخة، ومدافع فيردير بريمن ميشيل فايزر، كما تم تسجيل عودة لاعب الوسط الهجومي، إيلان كبال، الذي استدعي لفترة وجيزة مع الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، وهو الذي يبصم على بداية موسم ممتازة مع فريقه باريس أف، متصدر بطولة "الليغ 2" الفرنسية.

بالمقابل، وبعد أن تردد أن اسمه سيكون ضمن القائمة الموسعة، تبين أن قائد شباب بلوزداد، إسلام سليماني، لايزال خارج حسابات الناخب الوطني، بيتكوفيتش، كما تم تسجيل خروج اسم حارس نادي ميتز ألكسندر أوكيدجة.