السعيد شنقريحة يعزّي في وفاة المجاهد الطاهر زبيري

قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڤريحة، اليوم الأربعاء، تعازيه إلى عائلة المجاهد العقيد المتقاعد الطاهر الزبيري، قائد الولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة الأسبق، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 95 عاما.

وجاء في رسالة التعزية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني: "على إثر وفاة المجاهد العقيد المتقاعد ال طاهر الزبيري، قائد الولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة الأسبق، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الش عبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إل ى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".