رقمنة بعض الآليات الرقابية للبرلمان

تشتغل إدارة المجلس الوطني الشعبي ، على تطوير تطبيقات خاصة بكل ما يتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، الموجهة من طرف النواب لأعضاء الحكومة، وأخرى تختص بالبعثات الاستعلامية المؤقتة، إلى جانب إعداد مركز بيانات، وذلك في إطار رقمنة أنشطة هذه الهيئة التشريعية.

ذكر بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، أن "الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، سليم جعلال، اجتمع، أمس، بمقر المجلس، بالأمين العام لمجلس الأمة والأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان، حول مشروع رقمنة المجلس".

وأكد جعلال أن: "هذا المشروع يندرج في إطار "سعي المجلس الشعبي الوطني، تحت إشراف رئيسه، السيد إبراهيم بوغالي، لمواكبة توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية بالغة لمشروع الرقمنة في الجزائر".

وقد استعرض الأمين العام المراحل التي قطعها المجلس في مجال الرقمنة، من خلال التطبيقات التي أنجزت وأخرى في طور الإنجاز.