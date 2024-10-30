البليدة: الجرافات تطارد البنايات غير المرخصة

أقدمت السلطات المحلية في البليدة، نهار اليوم، على تنفيذ 06 عمليات هدم لبنايات غير مرخصة، بمستثمرة فلاحية بدائرة وادي العلايق، في حملة لتحرير الأراضي الفلاحية من غزو الإسمنت المسلح، والتعدي على الممتلكات العمومية، وخاصة المساحات والأراضي التابعة لقطاع الفلاحة.

حملة القضاء على البنايات غير المرخصة، تتواصل منذ أشهر، ضد كل ما هو بناء موجه للسكن أو التجارة، لا يملك أصحابه تراخيص رسمية، بغرض استعادة تلك المساحات، وردع كل من يتجرأ على غزو تربة "سهل المتيجة الخصب"، والمصنف الثالث عالميا من حيث جودة التربة، وإنجاز بناءات فوفها، وهي الحملة التي تأتي استجابة لتعليمات السلطات العليا في البلاد، القاضية بمنع التعدي على العقار الفلاحي، ومحاربة كل من يقدم على بناء مسكن أو محل تجاري أو ما شابه، دون رخصة بناء، واستعادة الأرض وأملاك الدولة.

ويشار في السياق إلى أن الجهاز التنفيذي في البليدة، استرجع أيضا أوعية، مصنفة ضمن العقار الصناعي، اتضح أن أصحابها حازوا عليها بطرق غير قانونية، فضلا عن القيام بعمليات ترحيل كبرى، ضد الأحياء الفوضوية، وصلت في بعض منها، إلى ترحيل نحو 600 عائلة دفعة واحدة، واسترجاع العقار لإنجاز مشاريع عمومية و سكنية، وأن الحملة المعلنة، والتي أصبح يطلق عليها بـ"جرافات الحجاج"، مستمرة إلى غاية تحرير كل شبر من "سهل المتيجة"، طاله الإسمنت و القصدير.