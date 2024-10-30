الجلفة: وفاة شاب واصابة ستة اخرين في حادث مرور بسيدي لعجال

توفي شاب في السابعة والعشرين من عمره وأصيب ستة آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع ظهر اليوم الأربعاء على الطريق الولائي رقم 137 ببلدية سيدي لعجال في ولاية الجلفة اتجاه قصر الشلالة، نجم عن انحراف شاحنة صغيرة من نوع "هاربين" وانقلابها.

فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بسيدي لعجال سارعت إلى مكان الحادث في تمام الساعة 13:39، حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و46 سنة، ثم نقلهم إلى مستشفى سيدي لعجال لتلقي العناية اللازمة، فيما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.