الجزائر وروسيا تُعززان علاقاتهما الاستراتيجية

استقبل محمد رضا أوسهلة، نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري والمكلف بمتابعة الشؤون الخارجية، فلاديسلاف دافنكوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، في مقر مجلس الأمة، في إطار التعاون الثنائي المستمر بين الجزائر وروسيا.

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض مسار العلاقات الثنائية، التي تشهد تطورا ملحوظا بفضل جهود رئيسي البلدين، عبد المجيد تبون وفلاديمير بوتين، استنادا على اتفاق التعاون الاستراتيجي المبرم بين الدولتين.

كما قام الطرفان بالتطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أعربا عن رضاهما عن الديناميكية الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين الجزائر وروسيا، خاصة من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتوسيع مجالات التعاون.

وفي هذا السياق، أكد الجانبان على أهمية توطيد العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الجزائري والروسي.

كما نوّه الطرفان بتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، حيث شدّدا على ضرورة تسويتها وفق القرارات الأممية والشرعية الدولية، من أجل تمكين الشعبين الفلسطيني والصحراوي من ممارسة حقهما في تقرير المصير.

كما أثنى دافنكوف على الموقف الجزائري الداعم لقضايا التحرر، واعتبره موقفا نبيلا ومتوازنا يعكس التزام الجزائر بالمبادئ الإنسانية، و على حيادية الجزائر ووقوفها المتزن إزاء النزاع الروسي الأوكراني، في وقت وجّه انتقادات للموقف الفرنسي الأخير حول مسألة إنهاء الاستعمار في إفريقيا.

وفي هذا السياق، دعا دافنكوف إلى ضرورة إنهاء سياسة ازدواجية المعايير، مؤكداً على أهمية العودة إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب كسبيل لتعزيز السلم والاستقرار العالمي.

هذا وتطرق الطرفان أيضا على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا ليشمل مجالات الاستثمار والشراكة المثمرة بعيداً عن الإطار التجاري التقليدي. فقد اتفق الجانبان على ضرورة العمل على تعزيز التعاون العلمي والثقافي والتقني ليصل إلى مستوى العلاقات السياسية المتقدمة بين البلدين، ما يُعدّ خطوة نحو تحقيق شراكة مربحة تعود بالفائدة على كلا الطرفين.

وفي الختام، عبّر الطرفان عن تطلعهما لتطوير التعاون البرلماني بين الجزائر وروسيا، والارتقاء به ليواكب مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين.