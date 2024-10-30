معاقبة شبيبة جيجل بمقابلة واحدة دون جمهور

سلطت لجنة الانضباط للرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، عقوبة مباراة من دون جمهور على نادي شبيبة جيجل بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100.000 دينار، بسبب "استعمال الشماريخ ورمي المقذوفات على الميدان دون أن تتسبب في أضرار جسدية"، في اللقاء الذي جمعه باتحاد الحراش (2-2)، يوم السبت الفارط لحساب الجولة السابعة للرابطة الثانية ''هواة'' (مجموعة وسط -شرق).

علاوة على ذلك، سلطت اللجنة غرامة إضافية على شبيبة جيجل قدرها 10.000 دينار بسبب "استعمال الشماريخ في المدرجات دون التسبب في أضرار جسدية."

وإثر هذا القرار، سيكون ممثل مدينة جيجل مجبرا على خوض اللقاء المقبل أمام اتحاد ورقلة دون جمهوره.

ومن جهته، عوقب اتحاد الحراش بغرامة مالية قدرها 10.000 دينار" بسبب استعمال الشماريخ في المدرجات دون التسبب في أضرار جسدية من قبل أنصاره.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط عقوبة 50.000 دج على النادي العاصمي بسبب "رمي المقذوفات على الميدان دون أن تتسبب في أضرار جسدية".