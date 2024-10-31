أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي وسط مؤشرات على ارتفاع الطلب ونقص محتمل في الإمدادات، حسب ما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة.

ويأتي ذلك بدعم من التفاؤل بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين، فضلًا عن تردد أنباء حول عزم تحالف أوبك+ إرجاء زيادة مزمعة في الإنتاج.

وتُطبّق 8 دول من تحالف أوبك+ بقيادة السعودية، تخفيضات طوعية تصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، منذ جانفي 2024 حتى نوفمبر 2024، على أن تعود الكميات تدريجيًا بدءًا من ديسمبر 2024، مع إمكان استمرار ذلك القرار أو عكسه وفق تطورات السوق.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء ، على ارتفاع بنحو 2%، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها في الجلستين السابقتين، بعد أن سجّلت أدنى مستوياتها خلال أكثر من شهر.

وبحلول الساعة 05:48 صباحًا بتوقيت غرينتش ، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر 2024، بنسبة 0.61%، لتصل إلى 72.99 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر ، بنسبة 0.74%، لتصل إلى 69.12 دولارًا للبرميل.