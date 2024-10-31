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مجتمع

أمطار ورياح قوية على هذه الولايات

31 أكتوبر 2024 ()

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نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تشكل رعود منعزلة قوية وأمطار معتبرة على الولايات الشرقية والجنوبية للوطن.

 وفي تنبيه صادر عن المصالح ذاتها، حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات: سيدي بلعباس، تيميمون، الأغواط، غليزان، غرداية، بني عباس، تيارت، الشلف، مستغانم، تندوف، تلمسان، المنيعة، البيض، النعامة، وهران، وبشار.

 وستشهد كل من ولايات سوق أهراس، بجاية، ميلة،  أم البواقي، تبسة، قالمة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والطارف هبوب رياح قوية وهذا بداية من الساعة الخامسة مساءا لتدوم لغاية منتصف الليل.

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