Pluies orageuses dans plusieurs wilayas

Les services météorologiques prévoient des pluies et des orages dans plusieurs wilayas de l'est et du sud du pays.

Le bulletin précise que les précipitations concerneront les wilayas de Sidi Bel Abbès, Timimoun, Laghouat, Relizane, Ghardaia, Beni Abbès, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Tindouf, Tlemcen, El Ménéa, El Bayadh, Naama, Oran et Béchar.

Des vents forts concerneront également de 17h à 00h les wilayas de Souk Ahras, Béjaia, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jiejl et El Tarf.