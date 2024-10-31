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العالم

الكيان الصهيوني يواصل قصف شمال قطاع غزة

31 أكتوبر 2024 ()

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يواصل الجيش الصهيوني عمليته العسكرية شمالي قطاع غزة لليوم 27 على التوالي، وتوغل مجددا في مخيم جباليا، في حين تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف على مختلف أنحاء القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة ، بتوغل الآليات الصهيونية مجددا في محيط المستشفى الإندونيسي ومدرستي تل الزعتر وتل الربيع قرب منطقة الفاخورة، وسط إطلاق نار من أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر تجاه المستشفى والمنطقة المحيطة.

وحسب المصدر ذاته، فقد أنذر جيش الاحتلال النازحين داخل المدرستين عبر مكبرات الصوت في الطائرات المسيرة من نوع "كواد كابتر" لإخلاء المدرستين، وشهدت المنطقة حركة نزوح للأهالي إلى منطقة الشيماء في بيت لاهيا.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الصهيوني شنّ سلسلة غارات على المناطق الشمالية الغربية من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
فيما شهدت مناطق الشيخ زايد وتلة قليبو ومشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا قصفًا مدفعيا وغارات جوية عنيفة وإطلاق نار من الآليات والمسيرات الإسرائيلية.

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