بومرداس: وضع حد لنشاط عصابتين ببرج منايل

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببرج منايل بولاية بومرداس، من وضع حد لنشاط عصابتين كانتا تقومان بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتزرعان الرعب وسط المواطنين وحجز أسلحة بيضاء، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات البيان، أنه و"بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة للتدخل ومداهمة أماكن نشاط العصابتين"، حيث أسفرت العملية عن "توقيف 14 شخصا مشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 45 سنة، مع حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداءات والمتمثلة في بندقية صيد بحري أربعة مناجل قاطعين للأسلاك المعدنية و ستة خناجر".

كما مكنت هذه العملية من حجز، يضيف البيان، "أربعة عصي خشبية، تسعة قواطع حادة، عشرة خراطيش عيار 12 ملم ومؤثرات عقلية".

وسيتم تقديم الموقوفون أمام السلطات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.