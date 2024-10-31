الفريق أول شنقريحة يستقبل نظيره البرازيلي

استقبل، اليوم الخميس، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأميرال ريناتو رودريغاز داغوير فراير رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة البرازيلية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وحسب البيان ذاته ، فقد استعرض الطرفان مجالات التعاون العسكري الثنائي وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق الأمني في المسائل ذات الاهتمام المشترك كما تناول الطرفان التحديات الأمنية التي يعرفها العالم وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

من جهته، عبر الفريق أول السعيد شنقريحة عن: "عميق امتنانه لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة البرازيلية لتلبية الدعوة لحضور الاستعراض العسكري الذي ينظم في إطار الاحتفاء بذكرى ثورة تحريرية ألهمت الشعوب المستضعفة".

كما أكد الفريق أول السعيد شنقريحة على الأهمية البالغة لهذا اللقاء الذي يجسد حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مصاف الامتياز لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين.