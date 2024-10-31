مشروع ضبط السوق على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين.

وجاء في بيان الوزارة الأولى، يتعلق المشروعين "بإعداد وتنفيذ مخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث، والذين يندرجان ضمن النصوص التطبيقية للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024 المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة".

وأضاف البيان، أنه: " تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز انفتاح مؤسسات التعليم العالي الجزائرية على محيطها الدولي ورفع قدرتها التنافسية ومستوى جاذبيتها، درست الحكومة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين".

وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز آليات ضبط السوق بغرض ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، يضيف البيان: "شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن آليات تنفيذ القواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي حددها القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004".

وفي الأخير، تطرق اجتماع مجلس الحكومة لـ: " ترقية وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال الصحة، وتم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-136 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية".