رئيس الجمهورية يعزي ملك إسبانيا

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، رسالة تعزية إلى ملك اسبانيا فيليبي السادس إثر الفيضانات المدمرة التي مست عدة أقاليم بمملكة إسبانيا وخلفت حصيلة مفجعة من الضحايا والخسائر المادية الكارثية ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقالت السلطات الإسبانية، أن 95 شخصا لقوا مصرعهم في حصيلة تبقى مؤقتة.

وهذا نص التعزية :

إلى صاحب الجلالة فيليبي السادس ملك إسبانيا صاحب الجلالة، لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى النبأ الصادم للفيضانات المدمرة التي مسّت عدة أقاليم بمملكة إسبانيا الصديقة، ولاسيما فالنسيا وقشتالة لامانشا والأندلس، والتي خلّفت حصيلة مفجعة من الضحايا، إلى جانب الخسائر المادية الكارثية.

وعلى إثر هذه الفاجعة التي ألمّت بكم، أتقدم إلى جلالتكم وإلى حكومتكم وإلى الشعب الإسباني الصديق، باسم الجزائر شعباً وحكومة وأصالة عن نفسي، بخالص التعازي وأبلغ عبارات التعاطف وعميق المواساة، لعائلات الضحايا.

كما أؤكد لجلالتكم تضامن الجزائر الكامل والمطلق مع إسبانيا، واستعدادها لتقديم يد المساعدة والدعم من أجل الإسهام في التخفيف من وطأة هذه الكارثة الطبيعية التي طالت بلدكم الصديق.

وإذ أؤكد لكم تقاسم الجزائر لمنحنتكم وآلامكم، تفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى آيات تقديري ومودتي.