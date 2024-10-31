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الجزائر تستقبل ضيوفها

31 أكتوبر 2024 ()
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شرع، اليوم، رؤساء وضيوف الجزائر في التوافد للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، إبراهيم غالي رئيس الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، بمطار الجزائر الدولي، هواري بومدين، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

كما حل بالجزائر، مساء اليوم، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في استقباله عند نزوله من الطائرة بمطار هواري بومدين.

 

واستقبل رئيس الجمهورية، على أرضية مطار العاصمة، الرئيس التونسي، قيس السعيد.

وحل بأرض الوطن أيضا، محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الليبي، وكان في استقباله، الوزير الأول، نذير العرباوي.

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