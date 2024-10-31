سونلغاز: فرق استثنائية لتغطية احتفالات أول نوفمبر

أفادت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز فرع "سونلغاز"، اليوم الخميس، أنها قامت بتسخير فرق تقنية استثنائية لتغطية الاحتفالات المخلّدة للذكرى الـ 70 من اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة، فقد وضعت مديرية التوزيع للدار البيضاء لـ"برنامج استثنائي خاص بهذه الاحتفالات المتواجدة ببلدية المحمدية التابعة لإقليم مديرية التوزيع للدار البيضاء، يتمثل في وضع فرق تقنية مختصة في التدخلات الاستعجالية، وتدعيم نظام المناوبة الذي يعمل على مدار 24/24 في الوكالات التجارية السبع التابعة لها، بالإضافة إلى الوحدات التقنية، وتكثيف هذا المخطط خلال هذا الأسبوع تحضيرا ليوم الفاتح من نوفمبر."

وأضاف البيان أن مديرية التوزيع للدار البيضاء سخرت "كل الإمكانيات المادية والبشرية الضمان استمرارية الخدمة، ولاجتياز هذا العرس الجزائري في ظروف ملائمة، كما يسمح هذا البرنامج بالتدخل الفوري والفعال في حالة حدوث أي طارئ خلال هذا الأسبوع."