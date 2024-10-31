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مجتمع

هذه حالة الطقس ليوم غد الجمعة

31 أكتوبر 2024 ()
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ستشهد الولايات الوسطى والشرقية للوطن، غدا الجمعة، تساقط زخات مطر قد تكون غزيرة محليا.

 وحسب ما أفاد به بيان للديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، ستكون الأجواء على المناطق الشمالية من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، فيما يرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة على المناطق الداخلية والهضاب العليا الوسطى والشرقية وكذا منطقة الأوراس، ستؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية، التي من المحتمل أن تكون غزيرة محليا، لتلتحق بالسواحل الشرقية أواخر الظهيرة.

 أما فيما يخص المناطق الجنوبية، فستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، مع أجواء غائمة محليا على شمال الصحراء، الصحراء الوسطى، منطقة الواحات وشمال الصحراء الشرقية، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا على الصحراء الوسطى نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

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