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عطاف يتلقى مكالمة من نظيره الإيراني

31 أكتوبر 2024 ()
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تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي.

 وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد سمح الاتصال ببحث تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط في ظل حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وكذا انتهاكاته المتكررة على سيادة إيران.

هذا وقد ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، مساء اليوم، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أشاد خلال المكالمة بدور الجزائر الفعال في إدانة الجرائم الإسرائيلية في فلسطین ولبنان والعدوان على إيران.

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