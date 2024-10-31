الشركات الروسية مدعوة للاستثمار في قطاع الطاقة

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن مجلس الدوما لفيدرالية روسيا، بقيادة نائب رئيس المجلس، فلاديسلاف دافنكوف، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الوصية، فإن: "اللقاء جرى بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، وإطارات من الوزارة، ورئيس البعثة الاقتصادية بسفارة روسيا الفيديرالية لدى الجزائر".

وأضاف البيان: "ناقش الطرفان، حالة علاقات التعاون بين الشركات الجزائرية والروسية في مجال الطاقة والمناجم، وآفاق تعزيزها".

وأبرز الوزير بالمناسبة: "إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل لاستكشاف واستغلال تراثها المنجمي الغني، داعيا الشركات الروسية إلى الاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكوين، ولاسيما في مجال البحث والاستكشاف وتحويل الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر ولاسيما العناصر الأرضية النادرة".

كما أشار الطرفان إلى إمكانيات التعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية الكهروضوئية وفي مجال استخدام التقنيات والتطبيقات النووية في الطب وإنتاج المواد الصيدلانية المشعة لمكافحة مرض السرطان، بالإضافة الى التعاون في مجال تحلية مياه البحر والصناعة المحلية للمعدات في هذا المجال.