أمن العاصمة يطيح بشبكة لتنظيم رحلات الهجرة السرية

تمكنت عناصر الأمن التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة بالجزائر العاصمة، من الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية كانت تنشط بولاية وهران،

حسب ما أفاد بيان لمصالح الأمن، فقد أسفرت العملية، عن توقيف 3 أشخاص وإسترجاع المعدات المستعملة لتنفيذ نشاطهم الإجرامي.

وقد تمت هذه العملية، حسب البيان: "بعد استغلال معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال لغرض التدبير والتحضير لرحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر لنطلاقا من ولاية وهران".

وأضاف البيان: "قد أفضت التحريات المعمقة لمحققي ذات المصلحة تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، إلي توقيف عناصر الشبكة المكونة من 3 أشخاص، وحجز 10 محركات ومعدات بحرية ووسائل تقنية كانت تستعمل في تنظيم الرحلات تفوق قيمتها المالية 3 ملايير و 400 مليون سنتيم، مركبتين سياحيتين ومبلغ مالي يفوق 280 مليون سنتيم".