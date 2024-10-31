الرئيس تبون يتلقى التهاني

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، عدد من رسائل تهنئة بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، حسب ما نقله التلفزيوني العمومي.

وفي هذه المناسبة، تمنى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، في رسالته للرئيس تبون وللشعب الجزائري مزيدا من الرقي والازدهار.

فيما تلقى الرئيس التهاني من ولي العهد محمد بن سلمان رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية "متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار".

كما قدم رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، في رسالته، تهانيه الحارة، نيابة عن حكومة الصين وشعبها، بالمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، مؤكدا على "عمق الصداقة التقليدية التي تجمع البلدين من منظور استراتيجي طويل الأجل"، مبرزا "استعداده للعمل مع السيد الرئيس لتوطيد الصداقة والثقة المتبادلة وتعميق التعاون في كافة المجالات".

وعبر رئيس جمهورية اندونيسيا، برابوو سوبيناتو، أيضا في رسالة التهنئة لرئيس الجمهورية عن "عمق العلاقة الجزائرية – الاندونيسية"، متمنيا له وللشعب الجزائري في هذه الذكرى المباركة "موفور الصحة والرخاء والتقدم".

وأكد ملك مملكة بلجيكا، لويس فيليب ليوبولد ماري، في رسالته، على "حرصه على أهمية تطوير علاقات الصداقة التي تجمع البلدين ومتمنيا للسيد الرئيس وللجزائر كل التقدم والازدهار".