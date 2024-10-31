سيدي بلعباس: إجلاء خمس ضحايا للقاتل الصامت بعين البرد

شهد حي أحمد زبانة الشعبي ببلدية عين البرد 25 كم شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس بعد موعد مغرب يوم الخميس إكتشاف خمس أفراد من عائلة واحدة وهم يعانون من ضيق حاد في التنفس من جراء استنشاقهم لغاز أحادي اوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بمرشاة مقرهم السكني العائلي، الامر الذي استدعى تدخلا عاجلا لافراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعين البرد لأجل إسعاف وإجلاء المصابين الذي تتراوح أعمارهم ما بين (87 - 03 سنة).

هذا وقد تمّ تحويل "الخماسي" الى مصلحة الإستعجالات بمستشفى عين البرد أين وصفت حالتهم الصحية بالمستقرة، مع الاشارة إلى ان حادثة الاختناق المسجلة مساء الخميس بعين البرد تعد الأولى من نوعها المسجلة بولاية سيدي بلعباس منذ بداية فصل خريف 2024 بالتزامن مع الحملات التي اطلقتها مؤخرا العديد من المؤسسات التي لها صلة بالموضوع لأجل تحسيس المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر من تسربات الغاز وسط المواقع السكنية والتجمعات العمرانية.