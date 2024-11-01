أسعار النفط تواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط بما يقرب من 2%، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، مع عودة المخاوف من انقطاع الإمدادات، حسب ما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة.

وحسب المصدر ذاته، تلقت أسواق النفط دعما من التفاؤل بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين، فضلا عن تردد أنباء حول عزم تحالف أوبك+ إرجاء زيادة مزمعة في الإنتاج.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على ارتفاع بنحو 1%، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، كما سجلت مكاسب شهرية.

وبحلول الساعة 06:55 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي بنسبة 1,73 %، لتصل إلى 74,07 دولارا للبرميل. ف

ي الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر، بنسبة 1,86 %، لتصل إلى 70,55دولارا للبرميل.