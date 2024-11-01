تأكيد غياب "الفار"

تأكد غياب تقنية حكم الفيديو المساعد عن مباريات الجولة 7 من بطولة المحترف الأول، والتي ستلعب يومي السبت والأحد 2 و3 نوفمبر الجاري، وهذا لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري.

ونشر موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم برنامج مباريات الجولة 7 وطواقم التحكيم التي تم اختيارها لإدارة هذه المباريات، مع تسجيل غياب كلي لحكام "الفار".

وتعذر على التلفزيون العمومي نقل مباريات هذه الجولة عبر حافلات البث الرقمي HD، وهي ضرورية لأجل اعتماد تقنية "الفار"، بسبب تخصيص الحافلات الرقمية الأربع، التي تحوزها المؤسسة العمومية، لنقل الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين للثورة التحريرية.

وسيكتفي التلفزيون العمومي بنقل مباراة وفاق سطيف وجمعية الشلف (يوم السبت) واتحاد بسكرة وشبيبة القبائل (يوم الأحد) عبر حافلة البث بتقنية SD ذات الجودة العادية، الخاصة بمحطة قسنطينة الجهوية، فيما سيتم الاكتفاء بنقل مباراة القمة بين مولودية وهران وشباب قسنطينة، غدا، عبر حساب التلفزيون العمومي على منصة اليوتوب.