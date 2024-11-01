أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الخميس، الهجوم الذي تعرض له مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، واصفا الوضع الصحي في شمال القطاع بأنه "مروع".

وقال جيبريسوس على منصة "إكس": "تدين منظمة الصحية العالمية الهجوم الذي وقع على مستشفى كمال عدوان، والذي أدى إلى إصابة بعض أفراد طاقم المستشفى"، مشيرا إلى أن الهجوم أصاب مخزنا يحتوي على إمدادات حيوية من منظمة الصحة العالمية، تم جلبها عبر عمليات معقدة، بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه وخزانات المياه فوق المستشفى، لافتا إلى أن المستشفى يعمل "بالكاد" منذ الغارة الأخيرة.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن "الوضع الصحي في شمال غزة مروع بالفعل"، ودعا إلى "حماية المستشفيات والالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي".