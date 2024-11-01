حزب الله يكشف حصيلة خسائر جيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل أكثر من 95 جنديا وضابطا صهيونيا، وإصابة نحو 900 آخرين، منذ بدء التوغل الصهيوني في جنوب لبنان، في 30 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن مقاتليه تمكنوا من تدمير 50 آلية عسكرية صهيونية، معظمها دبابات. و

أوضح بيان الحزب، مساء الخميس، أن "مقاتليه دمروا 42 دبابة من طراز ميركافا، و4 جرافات عسكرية، وآليتين من طراز هامر، وآلية مدرعة وناقلة جنود، بالإضافة إلى إسقاط 5 طائرات مسيرة صهيونية".

وأشار البيان إلى تصدي مقاتلي الحزب لمحاولات تقدم الجيش الصهيوني في عدد من القرى اللبنانية الحدودية، خلال الأيام الأخيرة. وذكر حزب الله في بيانه، أن هذه الحصيلة لا تشمل الخسائر الصهيونية الناجمة عن الهجمات الصاروخية والمسيرة التي ينفذها الحزب ضد المواقع العسكرية الصهيونية.

وأشار البيان إلى أنه "منذ 17 سبتمبر الماضي، نفذ حزب الله نحو 655 عملية صاروخية، منها 63 عملية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مستهدفة مناطق تصل إلى عمق 105 كيلومترات شمالي تل أبيب".

وأضاف الحزب في نفس البيان: "كما نفذ سلاح الجو في الحزب 76 عملية، باستخدام أكثر من 170 طائرة مسيرة، ووصل بعضها إلى عمق 145 كيلومترا جنوبي تل أبيب."