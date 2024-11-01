"الكاف" تعتمد رسميا قميص الخريطة المزيفة

اعتمدت لجنة المسابقات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشكل رسمي، قميص الخريطة الوهمية لنادي نهضة بركان المغربي، تحسبا لدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وخاض فريق نهضة بركان، مباراة الدور التصفوي من مسابقة كأس "الكاف"، أمام نادي داداجي، من البنين، بقميص عادي لا يحمل أي شعارات سياسية.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد سعى، شهر أوت الماضي، لاستباق الأحداث والضغط على "الكاف"، عبر توجيه مراسلة رسمية، تطلب منها توضيحات حول موقفها من قضية الخريطة الوهمية وتحذرها أيضا من مغبة ارتكاب لجنة مسابقاتها، نفس خطأ الموسم الماضي، خلال دور المجموعات، دون أن تحصل "الفاف" على أي رد.

مع هذا، يبقى الفصل النهائي في قضية قميص الخريطة الوهمية المغتصب لجمهورية الصحراء الغربية بيد محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، التي ستعقد، يوم 12 نوفمبر، جلسة استماع للأطراف المعنية بالقضية، على أن يصدر قرارها النهائي والملزم في ظرف شهر أو شهرين.