أمطار غزيرة تجتاح 28 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، مساء اليوم الجمعة، من تساقط أمطار غزيرة تجتاح وسط وشرق البلاد.

ووفق نشرية خاصة، لذات المصالح، فإن أمطارا غزيرة، تتراوح كميتها ما بين 20 و40 ملم محليا، على ولايات: بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، بالإضافة الى الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى والشلف، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية منتصف الليل.

وفي نشرية خاصة أخرى، أوضحت المصالح ذاتها، أن أمطارا غزيرة، ستتهاطل على ولايات: المسيلة، باتنة، أم البواقي، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، خنشلة وبسكرة، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية السادسة صباحا من يوم غد السبت.

وأشار المصدر أن الكمية المتساقطة، ستتراوح ما بين 20 و40 ملم محليا.

كما ستشهد ولايات: بني عباس، البيض، تيميمون، غرداية، المنيعة وورقلة، أمطارا رعدية، تتعدى 15 ملم محليا، وذلك ابتداء من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.