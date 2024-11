"El Khabar" : Un héritage médiatique en constante évolution et une ambition inébranlable

Il y a trente-quatre ans, El Khabar a vu le jour en tant que tribune médiatique contribuant à façonner la conscience publique et reflétant la voix du peuple. Le journal est né dans des conditions politiques et sociales particulières, marquant une étape difficile que traversait l'Algérie à tous les niveaux et dans tous les aspects de la vie.

Comme la première balle qui a acté la naissance de la glorieuse Révolution de libération, le 1er novembre 1954, avec l'esprit de la déclaration de Novembre, la création d’El Khabar portait l'idéal de l’"honnêteté et de la crédibilité", avec l'esprit de défi, à l'écoute de la rue algérienne, et visant à fournir des informations précises et objectives à ses lecteurs, qui sont le véritable capital du journal, bien plus que de simples chiffres.

Le fait qu'El Khabar soit fondé le 1ᵉʳ novembre 1990 coïncidant avec l’anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération, qui a montré la force de la volonté nationale et la détermination du peuple algérien à conquérir sa liberté, était un message porteur de cette même volonté militante, exprimant les espoirs et aspirations du peuple, et affirmant son droit à l'information et à la liberté d'expression. Ce choix de date n'était pas simplement une décision de création, mais l'expression d'un profond désir de raviver les valeurs de la lutte et de la résistance incarnées par les initiateurs de la glorieuse Révolution de 54, un héritage d'engagement et de défi.

Depuis sa fondation en 1990, El Khabar a établi des bases solides dans la pratique médiatique, en s'appuyant sur des principes de professionnalisme et de crédibilité. Le journal a connu un parcours riche en réalisations et en défis, se hissant parmi les journaux les plus importants au niveau national, régional et international. Sa couverture des événements locaux et internationaux a toujours été complète, en mettant l'accent sur les questions qui touchent la société algérienne, ce qui a permis de bâtir une forte relation de confiance avec ses lecteurs.

À l’ère du développement numérique, les défis dans le monde des médias ne se limitent pas aux circonstances extérieures, mais impliquent aussi une adaptation aux évolutions technologiques rapides. Depuis l’avènement des réseaux sociaux, El Khabar s'est engagée dans une transformation progressive, passant du support exclusivement papier vers l'espace numérique, avec la conviction que l'avenir réside dans la capacité d'atteindre un public plus large sur internet. Ce changement n'a pas été facile, nécessitant de grands efforts et des innovations continues.

En célébrant ce cher anniversaire, nous sommes heureux d'annoncer le lancement d'une chaîne télévisée sur le web, une nouvelle étape visant à offrir un contenu diversifié reflétant les préoccupations de la société et les centres d’intérêt des lecteurs et abonnés d'El Khabar.

Cette chaîne deviendra une plateforme supplémentaire pour renforcer notre communication avec eux, afin de garantir une couverture optimale des événements et des analyses approfondies qui répondent à leurs attentes.

De plus, nous nous préparons à lancer une nouvelle plateforme numérique aux normes internationales et dotée de technologies avancées dans les prochaines semaines. Cette plateforme visera à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle avec un contenu varié incluant des actualités, des analyses et des programmes interactifs. Ce développement fait partie de notre engagement constant pour l'innovation, avec l’ambition de répondre aux standards mondiaux de l’information.

Nous devons aujourd'hui rappeler que ces réalisations n’auraient pu voir le jour sans les sacrifices de nombreuses personnes ayant contribué à bâtir cette institution. Nous nous souvenons avec fierté et honneur du martyr Omar Ourtilane, qui a donné sa vie pour la vérité et la justice. Ses sacrifices, ainsi que ceux de tous les fondateurs, journalistes et employés d'El Khabar, ont été une source d’inspiration pour nous, la nouvelle génération, nous incitant à poursuivre le combat pour la vérité et les causes justes. Aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement à préserver la noblesse du message qu'ils ont initié, et nous continuerons de travailler avec acharnement pour incarner ses principes et ses valeurs.

La route n’a pas été facile puisqu’El Khabar a affronté de nombreux obstacles au fil des années, qui lui ont permis de renaitre de ses cendres pour revenir encore plus fort.

Cela a été rendu possible grâce à une vision claire et une équipe dévouée, toujours soucieuse d’améliorer la qualité du contenu et d’offrir le meilleur à ses lecteurs.

Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 34ᵉ anniversaire de sa fondation, nous regardons l’avenir avec enthousiasme, renouvelant notre engagement envers la vérité et la crédibilité dans la diffusion de l’information. Nous continuerons de renforcer notre position comme l'une des principales sources d'information en Algérie, car les accomplissements que nous avons réalisés ne sont qu’un début, et les défis à venir sont des opportunités de croissance et de développement à ne pas rater.

Enfin, nous tenons à exprimer notre gratitude envers tous ceux qui ont contribué au succès d'El Khabar au fil des ans. Notre parcours ne se résume pas seulement à des succès, mais représente un voyage continu vers davantage de progrès et de développement.

Nous remercions nos lecteurs pour leur soutien constant et nous leur renouvelons notre engagement d’un avenir prometteur marqué par plus de réalisations et de défis, que nous relèverons avec l’enthousiasme et la créativité nécessaires.