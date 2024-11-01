الفريق أول شنقريحة يشيد بعمق العلاقات بين الجزائر وروسيا

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڨريحة، اليوم الجمعة، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع لفدرالية روسيا، الفريق ألكسندر فومين، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء الدوائر ومديرون مركزيون من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، وكذا أعضاء الوفد الروسي، -وفق البيان- ألقى شنقريحة كلمة أعرب فيها عن امتنانه للطرف الروسي على تلبية الدعوة لحضور مراسم الاستعراض العسكري، قائلا: "وأود بهذه المناسبة، التعبير لكم عن عميق امتناننا وتقديرنا على تلبية دعوتنا، لحضور مراسم الاستعراض العسكري، المنظم بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 الخالدة، وهو دليل قاطع على الأهمية، التي تولونها لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، ويعكس تقديركم الصادق للجزائر".

كما أشاد الفريق أول، شنقريحة، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تجسدت من خلال مواقف فدرالية روسيا مع الجزائر في الكثير من المراحل التاريخية، مستذكرا "بمواقف أصدقائنا الروس تجاه بلدنا، سواء إبان كفاحنا من أجل التحرر، أو أثناء مراحل البناء والتشييد في جزائر ما بعد الاستقلال، أو خلال كفاحنا ضد الإرهاب الهمجي، وكذا فيما تعلق ببناء مقدراتنا الدفاعية والردعية".

من جهته عبر الفريق ألكسندر فومين عن سعادته لزيارة الجزائر وحضور الاستعراض العسكري، مشيدا بالمستوى الراقي الذي طبعه، سواء على مستوى التنظيم أو على صعيد جودة تنفيذ وانسجام التشكيلات البرية والجوية والبحرية المشاركة، يضيف المصدر.