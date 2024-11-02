أمطار غزيرة على 28 ولاية (تحديث)

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة مرفقة بحبات البرد، على عدد من ولايات الوطن.

وأوضحت نشرية خاصة، لذات المصالح، أنه سيتم تسجيل أمطار غزيرة، تصل بين 20 و30 ملم أو تتجاوز 40 ملم في بعض المناطق، لاسيما على ولايات: بشار، النعامة، البيض، الأغواط، غرداية، المنيعة، وتيميمون، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأحد.

كما ستشهد ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، الوادي، تڤرت، بني عباس، وورڤلة، أمطارا رعدية، تتعدى 20 ملم محليا، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية منتصف الليل.