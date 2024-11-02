"الثورة الجزائرية ستظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية"

هنّأ رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية المجيدة، مؤكدا أنها ستظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الجزائر والأمة العربية.

كما هنأ اليماحي، في منشور عبر حساب البرلمان العربي، على الفايسبوك، "الحكومة والبرلمان والشعب الجزائري بهذه المناسبة، التي تمثل ذكرى وطنية وقومية يفتخر بها كل جزائري وعربي، وقدم خلالها أبناء الجزائر تضحيات غالية من أجل نيل الحرية والاستقلال".

وأكد اليماحي، بهذه المناسبة "حرص البرلمان العربي على التنسيق وتعزيز التعاون مع برلمان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغرفتيه، لدعم العمل البرلماني العربي المشترك، سائلا الله عز وجل للجمهورية الجزائرية وشعبها العزيز، دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار".