إيران تهدد الصهاينة برد حاسم يفوق توقعاتهم

نقلت وسائل إعلام رسمية، عن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، قوله، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة والكيان المحتل "سيتلقيان بلا شك ردا ساحقا" على ما يفعلانه ضد إيران.

وقال خامنئي: "على الأعداء، بمن في ذلك أمريكا والنظام الصهيوني، أن يعلموا أنهم بلا شك سيتلقون ردا ساحقا على ما يفعلونه ضد إيران ومحور المقاومة".

وأكد في كلمته: "سنفعل كل ما يجب القيام به لإعداد الأمة الإيرانية، سواء عسكريا أو سياسيا"، ضد أي تهديد.

وأدلى خامنئي بهذه التصريحات أمام طلبة قبل ذكرى استيلاء طلاب محافظين على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، بعد وقت قصير من الثورة الإسلامية، التي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.

وأدى الهجوم إلى احتجاز 52 دبلوماسيا أمريكيا كرهائن، أطلق سراحهم بعد 444 يوما.

وفي 26 أكتوبر الماضي، أكد الجيش الصهيوني أنه هاجم أهدافا عسكرية في إيران، في عملية قدمت على أنها رد على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد الكيان في الأول من أكتوبر الماضي.

وأعلن الاحتلال الصهيوني أن هجومه ستهدف، خصوصا، منشآت لتصنيع الصواريخ، في حين قلّلت طهران من أهميته، لكنها أبلغت عن مقتل خمسة أشخاص.