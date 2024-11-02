حيماد عبدلي يعود إلى الواجهة

يقدم اللاعب الجزائري، حيماد عبدلي، مستويات لافتة ومميزة مع فريقه أنجي، في البطولة الفرنسية، هذا الموسم، الأمر الذي يرشحه ويفتح له الأبواب للعودة إلى المنتخب الأول.

قائد نادي أنجي قدم، سهرة أمس، مباراة مثالية أمام فريق من العيار الثقيل، نادي موناكو (ينافس باريس سان جرمان على الصدارة ومتألق في رابطة الأبطال الأوروبية).

وكان ملعب لويس الثاني بموناكو شاهدا على أداء رائع لصاحب القميص رقم 10، حيث كان يصنع الفارق في كل مرة عبر تمريرات دقيقة لزملائه، ومنهم الثنائي الجزائري هاريس بلقبلة وفريد الملالي.

عبدلي أبان أيضا عن قدرات كبيرة في التخلص من الخصوم، عبر المراوغة، وكان في كل مرة يتجاوز ويتخلص من ضغط لاعبي موناكو بسلاسة ومهارة عاليتين، هو الذي أضحى ثالث أفضل مراوغ في "الليغ 1"، هذا الموسم، بمجموع 45 مراوغة ناجحة.

اللاعب الدولي الجزائري، الذي ينحدر عبر والده من منطقة القبائل (والدته من جزر المارتينيك)، كان قد استدعي لأول مرة للمنتخب في 30 ماي 2023، ولم يحظ خريج مدرسة نادي لوهافر بفرصته كاملة، مع الناخب الوطني، جمال بلماضي، مكتفيا بالظهور في 3 مناسبات، في ظل منافسة كبيرة وجدها في منصبه كلاعب وسط هجومي، ليستبعد تدريجيا من المنتخب، خاصة بعد وصول فلاديمير بيتكوفيتش.

وبفضل أرقامه (10 مباريات و3 أهداف) هذا الموسم مع أنجي، وبالخصوص أداءه المنتظم والمميز، يفرض حيماد عبدلي على بيتكوفيتش ضرورة مراجعة حساباته، عبر وضع الثقة فيه، ومن خلاله، في اللاعبين الأكثر جاهزية وتنافسية، عوض استدعاء أسماء لم تفرض نفسها حتى في الفريق الأول لبطولة غير مصنفة في أوروبا.