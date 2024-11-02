تسلم أول طائرة في جوان 2025

أفاد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، اليوم السبت، خلال افتتاح ملتقى حول سلامة الطيران المدني بالعاصمة، بأن أول طائرة من صفقة شراء 15 طائرة، التي أعلن عنها في وقت سابق، ستستلم في جوان 2025.

وقال بن حمودة إن الناقل الجوي الوطني "سيسعى لاقتناء طائرتين إلى ثلاث طائرات سنويا، ضمن برنامج مدروس يهدف إلى دخول هذه الطائرات حيز الاستغلال تدريجيا"، مبرزا "أهمية تبادل التجارب والخبرات، في مجال الطيران المدني"، مع البلدان والمنظمات والشركات المشاركة في الملتقى.

وشدد بن حمودة على "ضرورة التعاون مع جميع الفاعلين الدوليين"، ويتطلب ذلك، حسبه، "التزاما مهنيا من جانب التقنيين والعاملين في المجال".

ويشارك في الملتقى خبراء من المنظمة الدولية للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي، "مما يدل على اهتمام الجزائر بتعزيز معايير السلامة في النقل الجوي"، وفق تصريحات بن حمودة، الذي تحدث عن "تشجيع الحوار داخل الشركة، في سبيل تعزيز تجربتنا في النقل الجوي، واستخلاص الدروس من الأخطاء، توخيا لرفع مستوى الخدمة لفائدة المسافرين".