40 دولة حاضرة في صالون الجزائر الدولي للكتاب وقطر ضيف شرف

كشف محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب، محمد إقرب، اليوم السبت، عن مشاركة 1007 عارض يمثلون 40 دولة في الصالون، وستكون قطر ضيف شرف هذه الطبعة.

وأكد محافظ الصالون، في ندوة صحفية، بالعاصمة، أنّ "هذا الحدث - الذي سيُقام من 6 إلى 16 نوفمبر الجاري بقصر المعارض "سافكس" في العاصمة - يأتي تحت شعار "نقرأ لننتصر"، مضيفا: "إن هذه الطبعة الاستثنائية، لتزامنها مع الاحتفال بسبعينية ثورة التحرير، ستشهد تنظيم جائزة للشباب في فن الرواية بعنوان "كتابي الأول"، وستكون بثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية، بقيمة 500 ألف دينار جزائري لكل فرع".

ويشارك في هذه الطبعة، وفق المتحدث ذاته، 1007 عارض يمثلون 40 دولة، من بينهم 290 عارضا ناشرا جزائريا، فيما يصل عدد ضيوف الصالون إلى 350 ضيفا، من بينهم ضيوف من دولة قطر، التي ستكون ضيف شرف هذه الطبعة، وسيتم تقديم برنامج متنوع، يتمثل في نشاطات ولقاءات مع كتاب وباحثين ومبدعين، لمد جسور التقارب والتبادل بين الجزائر وقطر.

من جهتها، كشفت عضو اللجنة التنظيمية، الدكتورة آمنة بلعلى، عن برنامج ثري سيصاحب هذه الطبعة ضمن ستة محاور أساسية: محور التاريخ والذاكرة، ومحور فلسطين، ومحور خاص بقطر، ضيف شرف هذه الطبعة، ومحور إفريقيا، وآخر للآداب ومحور التراث الثقافي. ويكون ذلك، عبر منصات للحديث عن الرواية القطرية والترجمة والاستدامة الثقافية وحفظ التراث القطري، كما سيكون هناك حديث عن جائزة "كتارا".

وستكون القضية الفلسطينية حاضرة أيضا في الصالون، من خلال ندوات على غرار "أدب المقاومة في فلسطين، أقلام في وجه النار" و"فلسطين في الشعر الجزائري"، وكذا "السينما في مواجهة الصهيونية"، بالإضافة إلى "التفاتة إلى الشعراء الشهداء في غزة"، وفق ما أكدت بلعلى.