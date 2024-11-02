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جديد النقل الجوي في الجزائر

2 نوفمبر 2024 ()

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كشف وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم السبت، عن وجود ثلاثة متعاملين خواص أودعوا ملفاتهم لدى الوزارة، للحصول على الموافقة لممارسة نشاط النقل الجوي.

وأوضح زهانة، في تصريح للصحافة على هامش ندوة نظمت بالجزائر العاصمة حول سلامة الطيران المدني، من تنظيم الخطوط الجوية الجزائرية، أن مصالح الوزارة بصدد دراسة ثلاث ملفات لمتعاملين خواص يرغبون في الاستثمار في مجال النقل الجوي.

ويتعلق الأمر بشركات جزائرية سبق لها الاستثمار في مجالات أخرى، حسب زهانة، الذي أشار إلى أن هذه الملفات بحاجة لاستكمال الشروط الضرورية والحصول على التمويل الكافي.

وأكد الوزير أن مصالحه "تعمل جاهدة لمساعدة هؤلاء المتعاملين على تكملة ملفاتهم وتجسيد مشاريعهم في الغريب العاجل".

 

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