وناس يلتحق بعطال في السد

أعلن نادي السد القطري، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع الدولي الجزائري آدم وناس في صفقة انتقال حرة لغاية نهاية الموسم الكروي الجاري.

وهكذا يلتحق الجزائري البالغ من العمر 27 سنة، بمواطنه يوسف عطال الذي التحق بالسد في شهر سبتمبر الماضي بعقد لمدة موسمين، قادما من نادي أدانا دميرسبور التركي.

وكان وناس قد تقمص ألوان عدة أندية أوروبية من بينها بوردو ونيس وليل الفرنسية، ونابولي وكروتوني وكالياري الإيطالية.

ولعب وناس مع المنتخب الجزائري 28 مباراة، سجل 5 أهداف، وكان ضمن فريق المنتخب المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2019.

وكان آخر لوناس مع المنتخب الوطني خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة (مطلع سنة 2024) في كوت ديفوار تحت قيادة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي.