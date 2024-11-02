بوتين يهنئ الرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وكتب الرئيس الروسي في رسالة التهنئة لرئيس الجمهورية "لقد بلغت العلاقات الروسية الجزائرية مستوى الشراكة الاستراتيجية العميقة، وأنا على قناعة، بأن تطويرها في المستقبل يستجيب للمصالح الأساسية لشعبينا ويتجه نحو آفاق ضمان الأمن والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط. أتقدم إليكم بتهاني الصادقة وتمنياتي لكم بالصحة والتوفيق وللشعب الجزائري السلام والازدهار. مع احترامي لكم".