توقيف معرقلي حركة المرور بالطريق السيار شرق-غرب(فيديو)

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالبويرة 4 أشخاص قاموا بمناورات خطيرة وعرقلة حركة المرور على مستوى الطريق السيار شرق-غرب.

وجاء في منشور على صفحة "طريقي" التابعة لمصالح الدرك الوطني، اليوم السبت: "على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بقيام مركبات وزن خفيف بمناورات خطيرة وعرقلة حركة المرور عبر الطريق السيار أ2 في شطره الرابط بين الجباحية والبويرة قام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالبويرة بفتح تحقيق في القضية بالتنسيق مع الجهات القضائية، ليتم توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم من بين (24-40) سنة بتهمة تعريض حياة الغير للخطر بانتهاكهم واجبات الاحتياط والسلامة التي يفرضها القانون كما تم حجز ثلاث مركبات مستعملة في الجريمة أما المركبة الرابعة فسلمت لمالكها صاحب وكالة كراء السيارات".

وحسب ذات المصدر، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.