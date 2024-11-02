لاعب جديد يضيع تربص "الخضر"

أعلن نادي يونغ بويز السويسري، اليوم السبت، غياب لاعبه الجزائري خوان حجام عن الميادين لمدة ثلاثة أسابيع بسبب تعرضه لإصابة.

وحسب ما ذكر النادي على حسابه في منصة "إكس" فإن الظهير الأيسر تعرض لتمزق في ألياف عضلية على مستوى ربلة الساق.

وبهذا سيضيع صاحب الـ 21 سنة تربص المنتخب الوطني الذي يمتد من الـ 11 إلى الـ 17 نوفمبر الحالي وتتخلله مقابلتان ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيتنقل "الخضر"، الذين ضمنوا تأهلهم للحدث القاري الشهر الماضي، إلى مالابو لملاقاة غينيا الاستوائية في الجولة الخامسة من التصفيات يوم 14 نوفمبر ثم يستقبلون ليبيريا يوم 17 نوفمبر، ضمن الجولة السادسة والأخيرة في لقاء سيقام بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

وكان مدرب نادي نيس، فرانك هايس، قد كشف أول أمس أن متوسط الميدان الجزائري، هشام بوداوي، يعاني من إصابة ستبعده عن الميادين لأسابيع وبالتالي تضييعه لتربص المنتخب الوطني المقبل.