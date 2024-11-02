عمورة يعود للتسجيل في "البندسليغا"

أنقذ الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، اليوم السبت، نادي فولفسبورغ الألماني من الهزيمة على أرضية ميدانه عندما واجه نظيره أوغسبورغ في إطار الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وعدل ابن مدينة جيجل النتيجة لفريقه في الدقيقة الـ 82 بتسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية التسعين لمرمى المنافس.

ويعود صاحب الـ 24 سنة إلى هز الشباك بعد صيام استمر لأكثر من شهر، حيث كان قد افتتح عداده التهديفي في "البندسليغا" يوم 28 سبتمبر الماضي ضد نادي شتوتغارت.

ويبصم نادي فولفسبورغ على بداية موسم متواضعة في الدوري الألماني، محتلا المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط فقط خلال 9 جولات من فوزين، 3 تعادلات و4 هزائم.