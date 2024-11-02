الرائد يسقط في وهران (فيديو)

مني شباب قسنطينة، اليوم السبت، بأول هزيمة في الموسم عندما سقط على أرضية ميدان ملعب ميلود هدفي بوهران في إطار الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى.

وافتتح المحليون باب التسجيل مبكرا عن طريق زوبير مطراني في الدقيقة التاسعة بعد عمل جماعي مميز، وحافظ "الحمراوة" على هذا الهدف حتى نهاية المواجهة في ظل محاولات محتشمة من الزوار الذين قدموا مستوى متواضعا.

وتؤكد هذه النتيجة العودة القوية لزعيم الغرب الجزائري منذ التحاق المدرب الفرانكو مالي إيريك شيل، ما جعلهم يرتقون إلى المركز الرابع، مؤقتا، برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ثلاثي المقدمة.

في المقابل، بات "السنافر" مهددين بفقدان الريادة في حال فوز أولمبي آقبو، غدا، عندما يستضيف ترجي مستغانم على ملعب الوحدة المغاربية ببجاية، في ظل غياب الثنائي العاصمي، مولودية واتحاد الجزائر، عن الجولة بسبب تأجيل المواجهة التي كانت ستجمع بينهما بسبب احتفالات الفاتح نوفمبر.

في مقابلة أخرى، حقق وفاق سطيف فوزا ثمينا على جمعية الشلف بهدف وحيد سجله عماد الدين بوبكر في الدقيقة الـ 17، ورفعت نسور الهضاب رصيدها إلى النقطة الـ 11 مقتربة أكثر من مراكز المقدمة، في حين يبقى أشبال المدرب سمير زاوي دون فوز هذا الموسم ويتجمد رصيدهم عند 5 نقاط في المركز قبل الأخير.

من جهته، استعاد اتحاد خنشلة توازنه وتجاوز الضيف نجم مقرة بهدف وحيد على ملعب حمام عمار، في المقابل انتهت مواجهة مولودية البيض ونادي بارادو على نتيجة التعادل هدف في كل شبكة.

وتجرى غدا الأحد مقابلتين عن ذات الجولة عندما يستقل نادي أولمبي آقبو نظيره ترجي مستغانم فيما يواجه اتحاد بسكرة الضيف شبيبة القبائل، أما مواجهتي شباب بلوزداد-شبيبة الساورة واتحاد الجزائر-مولودية الجزائر فقد أجلت إلى موعد لاحق.