رئيس الجمهورية يتلقى تهاني قادة دول

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رسائل تهنئة من عدة رؤساء وقادة دول بمناسبة الذكرى الـ 70 للثورة التحريرية المجيدة.

وبعث رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا، برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية جاء فيها: "في هذه الأيام التي يحتفل فيها الشعب الجزائري الصديق بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، أتوجه إليكم، الرئيس العزيز وإلى كل مواطنيكم بالتهاني الحارّة لجمهورية إيطاليا مع تهانيَّ الشخصية .. وباستنادها على علاقات تقليدية وقوية، فإن الصداقة بين الجزائر وروما تغذي حوارا مكثّفا وتعاونا مُجديا في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أعبر لكم عن ارتياحي للصلابة الاستثنائية لهذه العلاقة التي نعتزم تطويرها معا مستقبلا".

ووجه رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية، جاء فيها: "يطيب لي بمناسبة الذكرى السنوية للثورة الجزائرية، أن أبعث إليكم وإلى مواطنات ومواطني بلدكم، أصدق التهاني القلبية وإنني شديد الامتنان لحرص بلدينا، على التبادل الوثيق بخصوص هذا الشأن وكذلك على سعيهما إلى تعزيز وتعميق التعاون بينهما في مجالات محورية، منها الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والهجرة".

و تلقى رئيس الجمهورية تهنئة من نظيره الأذربيجاني إلهام علييف أكد فيها أن " أول نوفمبر ظل محفورًا إلى الأبد في تاريخ الشعب الجزائري الشقيق، وأصبح رمزا للنضال من أجل الاستقلال والحرية والإرادة التي لا تُقهر، على الرغم من تعرض شعبكم لسياسة استعمارية قاسية وعنف غير مسبوق وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فاقت القرن، إلا أن شعبكم لم يفقد عزمه على الاستقلال، وحصل على حريته بدماء ملايين الشهداء المضحّين".

وتقدم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بخالص التهاني والتبريكات للرئيس تبون وللشعب الجزائري معربا بالمناسبة عن استعداده لتوطيد وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين على كافة الأصعدة ومختلف المجالات، كما هنأ رئيس جمهورية كوبا، ميغيل دياز كانيل بيرموديز، رئيس الجمهورية، بمناسبة سبعينية ثورة التحرير المجيدة، في رسالة جاء فيها: "أنقل إليكم وإلى الشعب والحكومة تهانيّ الودية، باسم الشعب والحكومة في كوبا. كما أجدد لكم إرادتنا لمواصلة تقوية العلاقات التاريخية للصداقة الثنائية، والتعاون والتضامن الموجودين بين كوبا والأمة الشقيقة الجزائرية".

وجاء في تهنئة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الموجهة لرئيس الجمهورية بمناسبة سبعينية أول نوفمبر ما يلي: "يطيب لي وأنتم تحتفلون بذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية المجيدة، أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بخالص التهاني وأطيب التمنيات بالتقدم والرخاء لشعبكم الشقيق ولكم بموفور الصحة والهناء، أود التأكيد على أواصر الأخوة الصادقة والعلاقات الثنائية المميزة التي تربط بلدينا الشقيقين، وعلى حرص السودان لمواصلة التعاون المشترك للدفع بعلاقاتنا إلى الأمام بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".

وبعث رئیس جمهورية جنوب إفریقیا، ماتامیلا سیریل رامافوزا، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجید تبون في ذكرى اندلاع ثورة التحریر المباركة متمنيا له وللشعب الجزائري كل الخیر والتوفیق، مؤكدا رغبته في المضي قُدما لتعزیز وتدعیم أواصر الصداقة الممتازة بین البلدین.

من جهتها، بعثت رئیسة جمھوریة الھند، دروبادي مورمو، تھانیھا إلى رئيس الجمهورية والشعب الجزائري بمناسبة الذكرى السبعین للثورة النوفمبریة المجیدة مؤكدة في رسالتھا على التاریخ المشترك للبلدین في الكفاح ضد الاستعمار والعمل على تطویر العلاقات العریقة والمتعددة الجوانب في قادم الأیام.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية وعبر عن خالص التهاني وأطيب التمنيات راجيا من الله تعالى أن يعيد المناسبة على الجزائر بالخير والاستقرار والازدهار.