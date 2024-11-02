وفد "الفاف" في تيزي وزو

استقبل والي ولاية تيزي وزو، دومي جيلالي، اليوم السبت، وفدًا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يقوده الأمين العام، نذير بوزناد، وذلك في إطار التحضيرات للمباراة المرتقبة التي سيخوضها المنتخب الوطني ضد ليبيريا يوم 17 نوفمبر المقبل بملعب حسين آيت أحمد ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب بيان "الفاف"، تفقد الوفد مختلف المرافق التي يضمها ملعب حسين آيت أحمد وبعض فنادق المدينة، بهدف توفير أفضل الظروف لاستقبال المنتخب الوطني تحسبا لهذه المباراة التاريخية، باعتبارها المرة الأولى التي سيلعب فيها المنتخب الوطني بولاية تيزي وزو.

أشاد الأمين العام – حسب ذات المصدر- بالجهود المبذولة لحد الآن من قبل جميع الهيئات المعنية بتنظيم هذا اللقاء، كما لم يخفِ سعادته عقب هذه الزيارة الأولى وما يوفره هذا المرفق الرياضي الرائع الذي تم إنجازه وفق المعايير الدولية لـ"الفيفا".

ومن المبرمج أن تكون هناك لقاءات عمل أخرى في الأيام المقبلة لوضع آخر اللمسات على تفاصيل تنظيم هذه المباراة.