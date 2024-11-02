طرق مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

أعلنت مصالح الدرك الوطني، مساء اليوم السبت، توقف حركة المرور على مستوى طرق وطنية وولائية بسبب ارتفاع منسوب المياه إثر تساقط أمطار غزيرة.

وحسب ما جاء في صفحة "طريقي" على الفايسبوك، التابعة للدرك الوطني، فإنه تم غلق الطريق الوطني رقم 06 على مستوى المدخل الشرقي لبلدية مغرار (النعامة)، الطريق الوطني رقم 06 ج في شطره الرابط بين بلديتي جنين بورزق والصفيصيفة (النعامة)، الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين الطريق الوطني رقم 06 وقرية الشيخ بوعمامة (النعامة) والطريق الولائي رقم 10 الرابط بين بلديتي أولاد ماضي والشلال (المسيلة).

ودعت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة.