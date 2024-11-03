النعامة: تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمشرية، ليلة البارحة، لإنقاذ ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، أصيبوا بالتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من قنوات تصريف الغازات المحترقة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، بأن الأشخاص الذين تم إنقاذهم يقطنون بحي الشهداء ببلدية المشرية، شمالي ولاية النعامة، تتراوح أعمارهم ما بين ستة أشهر و44 سنة، كانوا في حالة غثيان ويعانون من صعوبة التنفس، تم إسعافهم وإجلاؤهم إلى مستشفى الإخوة شنافة.

وأمام هذا الخطر، تذكّر مصالح الحماية المدنية بضرورة التقيد بشروط الوقاية لتفادي الإصابة، خاصة ما تعلق بتهوية المساكن وتفقد أنابيب الغاز وقنوات تصريف الغازات المحترقة.