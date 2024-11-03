غزة.. الاحتلال يقصف مركزا لتطعيم الأطفال

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تلقت تقارير مقلقة للغاية، تفيد بتعرض مركز الشيخ رضوان للرعاية الصحية الأولية، في شمال غزة، للقصف، أمس السبت، بينما كان الآباء يحضّرون أطفالهم للتطعيم ضد شلل الأطفال، في منطقة تم الاتفاق على هدنة إنسانية فيها، للسماح باستمرار الجولة الأخيرة للتطعيم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، إن ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، أصيبوا في الهجوم، مشيرا إلى أن فريقا من منظمة الصحة العالمية كان موجودا في الموقع قبل وقوع الهجوم بقليل.

وأضاف تيدروس، في تغريدة على منصة "إكس"، أن "هذا الهجوم، أثناء الهدنة الإنسانية، يعرض قدسية حماية صحة الأطفال للخطر، وقد يثني الآباء عن إحضار أطفالهم للتطعيم".

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة احترام هذه الهدن الإنسانية الحيوية، بشكل مطلق، مجددا الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقالت منظمة اليونيسف إنه "ورغم الظروف القاسية للغاية، استؤنفت، يوم السبت، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، والتي تنفذها وزارة الصحة الفلسطينية، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأونروا، والشركاء".

وكانت الجولة الثالثة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، قد تأجلت في 23 أكتوبر الماضي، بسبب القيود التي فُرضت وعدم الاتفاق على هدن إنسانية، والقصف العنيف وأوامر الإجلاء الجماعي.