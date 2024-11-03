سوناطراك تزود بلدا أوروبيا جديدا بالغاز

أعلنت سوناطراك، اليوم الأحد، الشروع في تسليم أولى كميات الغاز الطبيعي للشركة التشيكية "شاز"، وذلك في إطار عقد لشراء وبيع الغاز الطبيعي، تم توقيعه مؤخرا بين الشركتين، حسب ما أفاد به بيان الشركة.

وأوضح البيان: "إن هذا الغاز المخصص لتزويد جمهورية التشيك، يتم نقله عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا، مُتوجا بذلك مفاوضات مثمرة استمرت لمدة عامين، حيث يشكل هذا العقد حجر الأساس للتعاون بين الشركتين بهدف تعزيز علاقتهما على المدى الطويل".

وأشار ذات البيان إلى أنّ هذا العقد الأول سيسمح لسوناطراك بالاستحواذ على حصة في سوق الغاز التشيكي، كما يُمكّنها، أيضا، من تعزيز دورها كمورد موثوق وطويل الأمد للغاز الطبيعي في السوق الأوروبية.